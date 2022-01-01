Κατάλογος Εταιρειών
UBS
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

UBS Μισθοί

Ο μισθός της UBS κυμαίνεται από $22,039 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $230,974 για έναν Διαχειριστής Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της UBS. Τελευταία ενημέρωση: 9/4/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Employee $112K
Authorized Officer $124K
Associate Director $162K
Director $207K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Μηχανικός Δεδομένων

Μηχανικός Αξιοπιστίας Ιστοτόπου

Ποσοτικός Προγραμματιστής

Επιστήμονας Δεδομένων
Employee $117K
Authorized Officer $120K
Associate Director $154K

Ποσοτικός Ερευνητής

Επενδυτικός Τραπεζίτης
Analyst $136K
Associate Director $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
Median $110K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $110K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $138K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $175K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
Median $64.2K
Σύμβουλος Διοίκησης
Median $82.5K
Διαχειριστής Έργων
Median $150K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $206K

Αρχιτέκτονας Δεδομένων

Cloud Security Architect

Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
Median $106K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
Median $173K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
Median $108K
Λογιστής
$44.6K
Διοικητικός Βοηθός
$80.4K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$109K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$76.3K
Αρχηγός Επιτελείου
$159K
Αναλυτής Δεδομένων
$162K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$22K
Ανθρώπινοι Πόροι
$164K
Νομικός
$159K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$143K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$28.3K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$231K
Προσελκυστής Προσωπικού
$148K
Πωλήσεις
$159K
Συνολικές Αμοιβές
$157K
Ερευνητής UX
$137K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην UBS είναι Διαχειριστής Προγραμμάτων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $230,974. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην UBS είναι $137,369.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την UBS

Σχετικές Εταιρείες

  • Macquarie Group
  • Citi
  • JPMorgan Chase
  • BlackRock
  • Prudential Financial
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι