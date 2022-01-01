UBS Μισθοί

Ο μισθός της UBS κυμαίνεται από $22,039 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $230,974 για έναν Διαχειριστής Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της UBS . Τελευταία ενημέρωση: 9/4/2025