Tenneco Μισθοί

Το εύρος μισθών της Tenneco κυμαίνεται από $48,079 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλότερο άκρο έως $198,254 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Tenneco. Τελευταία ενημέρωση: 8/16/2025

$160K

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$48.1K
Οικονομικός Αναλυτής
$69.7K
Βιομηχανικός Σχεδιαστής
$84.6K

Μηχανολόγος Μηχανικός
$77.4K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$198K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Tenneco הוא Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $198,254. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Tenneco הוא $77,385.

Άλλοι Πόροι