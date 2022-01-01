Κατάλογος Εταιρειών
Texas Instruments
Texas Instruments Μισθοί

Ο μισθός της Texas Instruments κυμαίνεται από $2,448 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου στο χαμηλό άκρο έως $295,470 για έναν Νομικά στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Texas Instruments. Τελευταία ενημέρωση: 12/1/2025

Μηχανικός Υλικού
24 $25.5K
26 $35.6K
28 $63.1K
29 $97.5K
30 $107K

Αναλογικός Μηχανικός

Μηχανικός ASIC

Μηχανικός SoC

Μηχανικός Ενσωματωμένου Υλικού

Μηχανικός Λογισμικού
24 $27.3K
26 $40.6K
28 $62.1K

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Μηχανικός Δικτύων

Μηχανικός Λογισμικού Ενσωματωμένων Συστημάτων

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
24 $106K
26 $133K
28 $152K
29 $211K

Μηχανολόγος Μηχανικός
24 $99.7K
26 $124K
28 $143K

Μηχανικός Παραγωγής

Μηχανικός Σχεδίασης

Μηχανικός Δοκιμών

Μηχανικός Συντήρησης

Μάρκετινγκ
24 $131K
26 $131K
28 $150K
29 $241K
Χημικός Μηχανικός
Median $113K

Μηχανικός Διεργασιών

Μηχανικός Εγκαταστάσεων

Πωλήσεις
26 $196K
28 $249K

Εκπρόσωπος Πωλήσεων Πεδίου

Διευθυντής Έργων
Median $185K
Μηχανικός Πωλήσεων
24 $156K
26 $191K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $125K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $97.4K
Διευθυντής Προγραμμάτων
Median $252K
Επιχειρηματικός Αναλυτής
Median $105K
Επιχειρηματική Ανάπτυξη
Median $259K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
Median $86K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $156K
Λογιστής
$45.2K
Διευθυντής Επιχειρηματικών Λειτουργιών
$227K
Αναλυτής Δεδομένων
$86.3K
Επιστήμονας Δεδομένων
$112K
Διευθυντής Εγκαταστάσεων
$206K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$128K
Γραφίστας
$106K
Ανθρώπινο Δυναμικό
$88.9K
Νομικά
$295K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$45.5K
Μηχανικός Υλικών
$161K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$69.6K
Διευθυντής Προϊόντος
$72.8K
Τεχνικός Διευθυντής Λογαριασμών
$203K
Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων
$207K
Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου
$2.4K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

0%

ΕΤΟΣ 1

0%

ΕΤΟΣ 2

0%

ΕΤΟΣ 3

100%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Texas Instruments, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 0% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (0.00% ετησίως)

  • 0% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (0.00% ετησίως)

  • 0% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (0.00% ετησίως)

  • 100% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (100.00% ετησίως)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Texas Instruments είναι Νομικά at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $295,470. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Texas Instruments είναι $124,324.

Σχετικές Εταιρείες

  • Applied Materials
  • Western Digital
  • Cadence Design Systems
  • Seagate
  • Lam Research
Άλλοι Πόροι

