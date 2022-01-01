Κατάλογος Εταιρειών
TELUS
TELUS Μισθοί

Το εύρος μισθών της TELUS κυμαίνεται από $10,107 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλότερο άκρο έως $135,281 για Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της TELUS. Τελευταία ενημέρωση: 8/15/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
L1 $62.3K
L2 $73.5K
L3 $83.4K
L4 $90.9K
L5 $129K
L6 $135K

Μηχανικός Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Μηχανικός Μηχανικής Μάθησης

Μηχανικός DevOps

Διευθυντής Προϊόντος
L1 $76K
L2 $69.6K
L3 $90.5K
L4 $106K
L5 $174K
L6 $85.9K
Σχεδιαστής Προϊόντος
L2 $68.5K
L3 $68.2K
L4 $86.3K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Επιστήμονας Δεδομένων
L2 $87.5K
L3 $92.4K
L4 $87K
L5 $102K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
L4 $114K
L5 $97.6K
Μάρκετινγκ
L1 $56.1K
L2 $66.5K
Διευθυντής Προγράμματος
Median $85K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $56.2K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
Median $76.8K
Αναλυτής Δεδομένων
Median $37.1K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
Median $110K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $129K

Αρχιτέκτονας Δεδομένων

Σύμβουλος Διαχείρισης
Median $95.6K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$101K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$96.9K
Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
$99.3K
Επικεφαλής Επιτελείου
$92.6K
Κειμενογράφος
$88.4K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$10.1K
Οικονομικός Αναλυτής
$76.8K
Μηχανικός Υλικού
$75.2K
Ανθρώπινοι Πόροι
$66.4K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$11.6K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$104K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$72.9K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$107K
Διαχειριστής Έργου
$14.5K
Πωλήσεις
$55.4K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$89.6K
Εμπιστοσύνη και Ασφάλεια
$41.7K
Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη
$88.2K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην TELUS είναι ο Μηχανικός Λογισμικού at the L6 level με ετήσια συνολική αποζημίωση $135,281. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην TELUS είναι $86,649.

