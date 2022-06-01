STR Μισθοί

Ο μισθός της STR κυμαίνεται από $143,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανολόγος Μηχανικός στο χαμηλό άκρο έως $205,774 για έναν Διαχειριστής Έργων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της STR . Τελευταία ενημέρωση: 10/26/2025