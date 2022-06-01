STR Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της STR κυμαίνεται από $143,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανολόγος Μηχανικός στο χαμηλό άκρο έως $205,774 για έναν Διαχειριστής Έργων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της STR. Τελευταία ενημέρωση: 10/26/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $145K

Ερευνητής Επιστήμονας

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $160K
Μηχανολόγος Μηχανικός
Median $143K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Διαχειριστής Έργων
$206K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$196K

Cloud Security Architect

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην STR είναι Διαχειριστής Έργων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $205,774. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην STR είναι $160,000.

