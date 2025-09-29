Η αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in United States στην ServiceTitan ανέρχεται σε $456K ανά year για Director. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $395K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ServiceTitan. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Director
$456K
$276K
$125K
$55.1K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην ServiceTitan, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)