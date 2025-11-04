Κατάλογος Εταιρειών
Secure Code Warrior
Secure Code Warrior Πωλήσεις Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Πωλήσεις in United States στην Secure Code Warrior κυμαίνεται από $123K έως $179K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Secure Code Warrior. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$140K - $162K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$123K$140K$162K$179K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Secure Code Warrior?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Πωλήσεις στην Secure Code Warrior in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $178,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Secure Code Warrior για τον ρόλο Πωλήσεις in United States είναι $123,000.

Άλλοι Πόροι