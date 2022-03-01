Schrödinger Μισθοί

Ο μισθός της Schrödinger κυμαίνεται από $29,678 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο χαμηλό άκρο έως $207,060 για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Schrödinger . Τελευταία ενημέρωση: 11/15/2025