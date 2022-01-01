Κατάλογος Εταιρειών
Roper Technologies
Roper Technologies Μισθοί

Ο μισθός της Roper Technologies κυμαίνεται από $2,902 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $149,250 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Roper Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 9/18/2025

$160K

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$63.3K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$2.9K
Επιστήμονας Δεδομένων
$124K

Σχεδιαστής Προϊόντος
$80.4K
Μηχανικός Λογισμικού
$122K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$149K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Roper Technologies είναι Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $149,250. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Roper Technologies είναι $101,400.

Άλλοι Πόροι