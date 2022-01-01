Κατάλογος Εταιρειών
Sasken Technologies
Sasken Technologies Μισθοί

Ο μισθός της Sasken Technologies κυμαίνεται από $11,925 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $99,500 για έναν Μηχανικός Υλικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Sasken Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 10/21/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $11.9K
Μηχανικός Υλικού
$99.5K
Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος
$33.5K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Sasken Technologies είναι Μηχανικός Υλικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $99,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Sasken Technologies είναι $33,485.

