Sasken Technologies Μισθοί

Ο μισθός της Sasken Technologies κυμαίνεται από $11,925 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $99,500 για έναν Μηχανικός Υλικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Sasken Technologies . Τελευταία ενημέρωση: 10/21/2025