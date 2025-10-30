Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Πωλήσεις in Singapore στην RELEX Solutions κυμαίνεται από SGD 173K έως SGD 237K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της RELEX Solutions. Τελευταία ενημέρωση: 10/30/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

SGD 186K - SGD 224K
Singapore
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
SGD 173KSGD 186KSGD 224KSGD 237K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη RELEX Solutions?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Πωλήσεις στην RELEX Solutions in Singapore φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή SGD 236,598. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην RELEX Solutions για τον ρόλο Πωλήσεις in Singapore είναι SGD 173,369.

