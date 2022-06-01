RELEX Solutions Μισθοί

Ο μισθός της RELEX Solutions κυμαίνεται από $54,378 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $195,840 για έναν Μηχανικός Πωλήσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της RELEX Solutions . Τελευταία ενημέρωση: 9/1/2025