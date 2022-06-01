Κατάλογος Εταιρειών
RELEX Solutions
RELEX Solutions Μισθοί

Ο μισθός της RELEX Solutions κυμαίνεται από $54,378 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $195,840 για έναν Μηχανικός Πωλήσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της RELEX Solutions. Τελευταία ενημέρωση: 9/1/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $72.6K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός DevOps

Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$142K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$134K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Αναλυτής Δεδομένων
$54.4K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$83.8K
Διαχειριστής Προϊόντος
$99.4K
Διαχειριστής Έργων
$120K
Πωλήσεις
$158K
Μηχανικός Πωλήσεων
$196K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$83.3K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$116K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$69.9K
