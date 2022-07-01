Relay Payments Μισθοί

Ο μισθός της Relay Payments κυμαίνεται από $88,555 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $218,900 για έναν Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Relay Payments . Τελευταία ενημέρωση: 9/1/2025