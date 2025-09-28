Κατάλογος Εταιρειών
Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Υλικού in Taiwan στην Realtek Semiconductor ανέρχεται σε NT$2.27M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Realtek Semiconductor. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Realtek Semiconductor
Hardware Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
Σύνολο ανά έτος
NT$2.27M
Επίπεδο
Senior Engineer
Βάση
NT$1.58M
Stock (/yr)
NT$0
Μπόνους
NT$684K
Έτη στην εταιρεία
3 Έτη
Έτη εμπειρίας
7 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Υποβολή Νέου Τίτλου

ASIC Engineer

SoC Engineer

Συχνές Ερωτήσεις

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Μηχανικός Υλικού sa Realtek Semiconductor in Taiwan ay may taunang kabuuang bayad na NT$4,062,649. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Realtek Semiconductor para sa Μηχανικός Υλικού role in Taiwan ay NT$2,298,922.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Realtek Semiconductor

