Κατάλογος Εταιρειών
Cerner
Cerner Μισθοί

Ο μισθός της Cerner κυμαίνεται από $2,387 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $195,640 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Cerner. Τελευταία ενημέρωση: 11/14/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer $8.7K
Associate Senior Software Engineer $11.8K
Senior Software Engineer $19.6K

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Σύμβουλος Διοίκησης
Median $58.3K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $91.4K

Επιχειρηματικές Λειτουργίες
$53.3K
Επιχειρηματικός Αναλυτής
$49.8K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$51.7K
Αναλυτής Δεδομένων
$68.7K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$58.1K
Επιστήμονας Δεδομένων
$63.7K
Ανθρώπινο Δυναμικό
$14.1K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$124K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $100K
Διευθυντής Προϊόντος
$2.4K
Διευθυντής Προγραμμάτων
Median $95.8K
Πωλήσεις
$196K
Μηχανικός Πωλήσεων
$87.6K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$140K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$19.3K
Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων
Median $97.6K
Τεχνικός Συγγραφέας
$88.6K
Λείπει ο τίτλος σας;

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Cerner είναι Πωλήσεις at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $195,640. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Cerner είναι $61,012.

