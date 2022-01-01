Cerner Μισθοί

Ο μισθός της Cerner κυμαίνεται από $2,387 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $195,640 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Cerner . Τελευταία ενημέρωση: 11/14/2025