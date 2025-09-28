Κατάλογος Εταιρειών
Realtek Semiconductor
Realtek Semiconductor Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Ηλεκτρολόγος Μηχανικός in Taiwan στην Realtek Semiconductor κυμαίνεται από NT$2.06M έως NT$3M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Realtek Semiconductor. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

NT$2.37M - NT$2.7M
Taiwan
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
NT$2.06MNT$2.37MNT$2.7MNT$3M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

NT$5.08M

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στην Realtek Semiconductor in Taiwan φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή NT$3,004,102. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Realtek Semiconductor για τον ρόλο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός in Taiwan είναι NT$2,062,138.

