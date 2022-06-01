R1 RCM Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της R1 RCM κυμαίνεται από $18,258 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Επιχειρηματικών Λειτουργιών στο χαμηλό άκρο έως $265,665 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της R1 RCM. Τελευταία ενημέρωση: 11/29/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $154K

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Διευθυντής Επιχειρηματικών Λειτουργιών
$18.3K
Επιχειρηματικός Αναλυτής
$99.5K

Επιστήμονας Δεδομένων
$131K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$179K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$134K
Διευθυντής Προϊόντος
$35.3K
Διευθυντής Έργων
$135K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$266K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην R1 RCM είναι Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $265,665. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην R1 RCM είναι $134,325.

