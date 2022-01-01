Κατάλογος Εταιρειών
Centene
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Centene Μισθοί

Ο μισθός της Centene κυμαίνεται από $42,785 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διοικητικός Βοηθός στο χαμηλό άκρο έως $193,463 για έναν Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Centene. Τελευταία ενημέρωση: 9/9/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
L1 $78.4K
L2 $104K
L3 $133K
L4 $129K
L5 $153K

Μηχανικός Μηχανικής Μάθησης

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Αξιοπιστίας Ιστοτόπου

Επιχειρησιακός Αναλυτής
L1 $69.3K
L2 $83.4K
Αναλογιστής
Median $110K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $99.1K
Αναλυτής Δεδομένων
Median $79K
Διαχειριστής Έργων
Median $81K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
Median $116K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
Median $130K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $140K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $120K
Λογιστής
$78.4K
Διοικητικός Βοηθός
$42.8K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$97.3K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$193K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$66.3K
Ανθρώπινοι Πόροι
$158K
Μάρκετινγκ
$191K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$147K
Προσελκυστής Προσωπικού
$151K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$118K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $180K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$145K

Αρχιτέκτονας Δεδομένων

Ερευνητής UX
$98K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Jukumu linalolipa zaidi lililoripotiwa katika Centene ni Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων at the Common Range Average level na ujira wa jumla wa kila mwaka wa $193,463. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Centene ni $117,203.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Centene

Σχετικές Εταιρείες

  • NRC Health
  • Quest Diagnostics
  • Fresenius Medical Care
  • DaVita
  • Cardinal Health
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι