Proximity Μισθοί

Ο διάμεσος μισθός της Proximity είναι $79,456 για έναν Μηχανικός Λογισμικού . Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Proximity . Τελευταία ενημέρωση: 11/28/2025