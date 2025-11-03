Κατάλογος Εταιρειών
Pantheon Στελέχωση Προσωπικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Στελέχωση Προσωπικού in Hungary στην Pantheon κυμαίνεται από HUF 5.61M έως HUF 7.97M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Pantheon. Τελευταία ενημέρωση: 11/3/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

HUF 6.37M - HUF 7.55M
Hungary
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
HUF 5.61MHUF 6.37MHUF 7.55MHUF 7.97M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Στελέχωση Προσωπικού στην Pantheon in Hungary φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή HUF 7,966,928. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Pantheon για τον ρόλο Στελέχωση Προσωπικού in Hungary είναι HUF 5,611,488.

