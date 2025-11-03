Κατάλογος Εταιρειών
Pampered Chef
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

Pampered Chef Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην Pampered Chef κυμαίνεται από $82.6K έως $117K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Pampered Chef. Τελευταία ενημέρωση: 11/3/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$93.8K - $111K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$82.6K$93.8K$111K$117K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Pampered Chef?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Pampered Chef in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $117,300. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Pampered Chef για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in United States είναι $82,620.

Άλλοι Πόροι