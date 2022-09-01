Κατάλογος Εταιρειών
Otter.ai
Κορυφαίες Πληροφορίες
    Otter.ai is a Los Altos, California-based technology company that develops speech to text transcription and translation applications using artificial intelligence and machine learning.

    https://otter.ai
    Ιστότοπος
    2016
    Έτος Ίδρυσης
    90
    Αριθμός Εργαζομένων
    $10M-$50M
    Εκτιμώμενα Έσοδα
    Έδρα

