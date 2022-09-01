Otter.ai Μισθοί

Ο μισθός της Otter.ai κυμαίνεται από $183,600 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Γραφικός Σχεδιαστής στο χαμηλό άκρο έως $200,500 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Otter.ai . Τελευταία ενημέρωση: 9/10/2025