NEXT Trucking Μισθοί

Ο μισθός της NEXT Trucking κυμαίνεται από $100,500 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $180,000 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της NEXT Trucking . Τελευταία ενημέρωση: 9/9/2025