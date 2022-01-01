Κατάλογος Εταιρειών
NEXT Trucking
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

NEXT Trucking Μισθοί

Ο μισθός της NEXT Trucking κυμαίνεται από $100,500 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $180,000 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της NEXT Trucking. Τελευταία ενημέρωση: 9/9/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $180K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$101K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$162K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Μηχανικός Λογισμικού
$164K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Найвищеоплачувана позиція в NEXT Trucking - це Διαχειριστής Προϊόντος з річною загальною компенсацією $180,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в NEXT Trucking складає $162,938.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την NEXT Trucking

Σχετικές Εταιρείες

  • Postmates
  • Transfix
  • Collective Health
  • Deliverr
  • FLEXE
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι