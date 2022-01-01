Κατάλογος Εταιρειών
Collective Health
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Collective Health Μισθοί

Ο μισθός της Collective Health κυμαίνεται από $65,325 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $502,500 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Collective Health. Τελευταία ενημέρωση: 10/13/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $195K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $138K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $250K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

94 60
94 60
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$97.5K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$65.3K
Αναλυτής Δεδομένων
$88.4K
Επιστήμονας Δεδομένων
$124K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$149K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$170K
Πωλήσεις
$503K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Collective Health, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Έχετε κάποια ερώτηση; Ρωτήστε την κοινότητα.

Επισκεφθείτε την κοινότητα του Levels.fyi για να έρθετε σε επαφή με εργαζόμενους από διαφορετικές εταιρείες, να πάρετε συμβουλές καριέρας και πολλά άλλα.

Επισκεφθείτε Τώρα!

Συχνές Ερωτήσεις

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Collective Health, ir Πωλήσεις at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $502,500. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Collective Health, ir $143,625.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Collective Health

Σχετικές Εταιρείες

  • NEXT Trucking
  • Turo
  • Metromile
  • Papa
  • Sure
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι