Collective Health Μισθοί

Ο μισθός της Collective Health κυμαίνεται από $65,325 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $502,500 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Collective Health . Τελευταία ενημέρωση: 10/13/2025