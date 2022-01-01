Κατάλογος Εταιρειών
Molex
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Molex Μισθοί

Ο μισθός της Molex κυμαίνεται από $28,290 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $179,100 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Molex. Τελευταία ενημέρωση: 9/15/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανολόγος Μηχανικός
Median $120K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $74.4K
Βιοϊατρικός Μηχανικός
$106K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$96.9K
Μηχανικός Υλικού
$63.5K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$176K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$28.3K
Διαχειριστής Προϊόντος
$72.1K
Διαχειριστής Έργων
$96.9K
Πωλήσεις
$51.3K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$89.4K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$179K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Molex είναι Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $179,100. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Molex είναι $93,138.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Molex

Σχετικές Εταιρείες

  • Crestron
  • Mouser Electronics
  • Schweitzer Engineering Laboratories
  • Shure
  • Lutron Electronics
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι