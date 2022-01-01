Molex Μισθοί

Ο μισθός της Molex κυμαίνεται από $28,290 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $179,100 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Molex . Τελευταία ενημέρωση: 9/15/2025