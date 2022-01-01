Κατάλογος Εταιρειών
Lutron Electronics
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Lutron Electronics Μισθοί

Ο μισθός της Lutron Electronics κυμαίνεται από $59,292 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $130,650 για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Lutron Electronics. Τελευταία ενημέρωση: 10/9/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $107K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$117K
Επιστήμονας Δεδομένων
$116K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
$91.8K
Μηχανικός Υλικού
$97.7K
Μάρκετινγκ
$59.7K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$112K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$131K
Πωλήσεις
$59.3K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Lutron Electronics είναι Σχεδιαστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $130,650. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Lutron Electronics είναι $106,500.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Lutron Electronics

Σχετικές Εταιρείες

  • SkySpecs
  • Cox Enterprises
  • Crestron
  • Molex
  • General Dynamics Mission Systems
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι