Lutron Electronics Μισθοί

Ο μισθός της Lutron Electronics κυμαίνεται από $59,292 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $130,650 για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Lutron Electronics . Τελευταία ενημέρωση: 10/9/2025