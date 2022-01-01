Κατάλογος Εταιρειών
Mirantis
Mirantis Μισθοί

Ο μισθός της Mirantis κυμαίνεται από $72,360 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο χαμηλό άκρο έως $213,180 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Mirantis. Τελευταία ενημέρωση: 9/16/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $82.3K

Μηχανικός Δικτύων

Ανθρώπινοι Πόροι
$149K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$81.5K

Διαχειριστής Προϊόντος
$128K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$129K
Πωλήσεις
$174K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$129K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$213K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$72.4K
Τεχνικός Συγγραφέας
$98.5K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Mirantis είναι Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $213,180. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Mirantis είναι $128,186.

