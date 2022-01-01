Mirantis Μισθοί

Ο μισθός της Mirantis κυμαίνεται από $72,360 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο χαμηλό άκρο έως $213,180 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Mirantis . Τελευταία ενημέρωση: 9/16/2025