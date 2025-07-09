Κατάλογος Εταιρειών
Minsait
Minsait Μισθοί

Ο μισθός της Minsait κυμαίνεται από $23,619 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο χαμηλό άκρο έως $48,536 για έναν Σύμβουλος Διοίκησης στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Minsait. Τελευταία ενημέρωση: 9/16/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $40.2K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $31.4K
Αναλυτής Δεδομένων
Median $26.6K

Επιστήμονας Δεδομένων
$38.3K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$46.4K
Σύμβουλος Διοίκησης
$48.5K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$23.6K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Minsait είναι Σύμβουλος Διοίκησης at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $48,536. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Minsait είναι $38,258.

