Minsait Μισθοί

Ο μισθός της Minsait κυμαίνεται από $23,619 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο χαμηλό άκρο έως $48,536 για έναν Σύμβουλος Διοίκησης στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Minsait . Τελευταία ενημέρωση: 9/16/2025