Metro Μισθοί

Το εύρος μισθών της Metro κυμαίνεται από $13,746 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Πωλήσεις στο χαμηλότερο άκρο έως $143,715 για Λειτουργίες Μάρκετινγκ στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Metro. Τελευταία ενημέρωση: 8/9/2025

$160K

Διοικητικός Βοηθός
$39.8K
Επιστήμονας Δεδομένων
$64.4K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$144K

Σχεδιαστής Προϊόντος
$74.1K
Διευθυντής Προϊόντος
$115K
Διαχειριστής Έργου
$16.4K
Πωλήσεις
$13.7K
Μηχανικός Λογισμικού
$60.3K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$105K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Metro is Λειτουργίες Μάρκετινγκ at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $143,715. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Metro is $64,405.

Άλλοι Πόροι