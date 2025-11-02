Mercury Σχεδιαστής Προϊόντος Μισθοί

Η αποζημίωση Σχεδιαστής Προϊόντος in United States στην Mercury ανέρχεται σε $280K ανά year για IC4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $190K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Mercury. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 16.67 % ΕΤΟΣ 1 16.67 % ΕΤΟΣ 2 16.67 % ΕΤΟΣ 3 16.67 % ΕΤΟΣ 4 16.67 % ΕΤΟΣ 5 16.67 % ΕΤΟΣ 6 Τύπος Μετοχών RSU Στην Mercury, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 6 ετών: 16.67 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 16.67 % ετησίως )

16.67 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 16.67 % ετησίως )

16.67 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 16.67 % ετησίως )

16.67 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 16.67 % ετησίως )

16.67 % κατοχυρώνεται στο 5th - ΕΤΟΣ ( 16.67 % ετησίως )

16.67 % κατοχυρώνεται στο 6th - ΕΤΟΣ ( 16.67 % ετησίως ) 7 years post-termination exercise window.

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Mercury ?

