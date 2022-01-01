Κατάλογος Εταιρειών
Brex
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Brex Μισθοί

Ο μισθός της Brex κυμαίνεται από $27,078 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Προσελκυστής Προσωπικού στο χαμηλό άκρο έως $630,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Brex. Τελευταία ενημέρωση: 8/28/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
L1 $246K
L2 $242K
L3 $286K
L4 $376K
L5 $584K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Λογισμικού Παραγωγής

Επιστήμονας Δεδομένων
L4 $195K
L5 $395K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $440K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

82 46
82 46
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
L5 $613K
L6 $630K
Πωλήσεις
Median $260K
Εξυπηρέτηση Πελατών
Median $47.9K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
Median $200K
Μάρκετινγκ
Median $174K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $290K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
Median $278K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$181K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$81.3K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$146K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$245K
Προσελκυστής Προσωπικού
$27.1K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$199K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Brex, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Έχετε κάποια ερώτηση; Ρωτήστε την κοινότητα.

Επισκεφθείτε την κοινότητα του Levels.fyi για να έρθετε σε επαφή με εργαζόμενους από διαφορετικές εταιρείες, να πάρετε συμβουλές καριέρας και πολλά άλλα.

Επισκεφθείτε Τώρα!

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Brex είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the L6 level με ετήσια συνολική αμοιβή $630,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Brex είναι $245,250.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Brex

Σχετικές Εταιρείες

  • Ramp
  • Citadel
  • Chime
  • Two Sigma
  • Old Mission
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι