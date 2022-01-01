Brex Μισθοί

Ο μισθός της Brex κυμαίνεται από $27,078 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Προσελκυστής Προσωπικού στο χαμηλό άκρο έως $630,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Brex . Τελευταία ενημέρωση: 8/28/2025