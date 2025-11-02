Mercari Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων Μισθοί

Η αποζημίωση Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων in United States στην Mercari ανέρχεται σε $113K ανά year για MG4. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Mercari. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση $190K - $216K United States Συνηθισμένο Εύρος Δυνατό Εύρος $165K $190K $216K $241K Συνηθισμένο Εύρος Δυνατό Εύρος

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 33.3 % ΕΤΟΣ 1 33.3 % ΕΤΟΣ 2 33.3 % ΕΤΟΣ 3 Τύπος Μετοχών RSU Στην Mercari, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών: 33.3 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 8.32 % τριμηνιαία )

33.3 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 8.32 % τριμηνιαία )

33.3 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 8.32 % τριμηνιαία )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Mercari ?

