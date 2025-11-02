Κατάλογος Εταιρειών
Mercari
  • Μισθοί
  • Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων

  • Όλοι οι Μισθοί Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων

Mercari Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων Μισθοί

Η αποζημίωση Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων in United States στην Mercari ανέρχεται σε $113K ανά year για MG4. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Mercari. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$190K - $216K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$165K$190K$216K$241K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.3%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Mercari, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (8.32% τριμηνιαία)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (8.32% τριμηνιαία)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (8.32% τριμηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων στην Mercari in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $240,917. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Mercari για τον ρόλο Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων in United States είναι $165,375.

Άλλοι Πόροι