Mercari Διευθυντής Προϊόντος Μισθοί

Η αποζημίωση Διευθυντής Προϊόντος in Japan στην Mercari ανέρχεται σε ¥16.22M ανά year για MG4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Japan ανέρχεται σε ¥16.44M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Mercari. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους MG1 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ -- MG2 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ -- MG3 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ -- MG4 ¥16.22M ¥12.86M ¥747K ¥2.61M Προβολή 2 Περισσότερων Επιπέδων

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 33.3 % ΕΤΟΣ 1 33.3 % ΕΤΟΣ 2 33.3 % ΕΤΟΣ 3 Τύπος Μετοχών RSU Στην Mercari, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών: 33.3 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 8.32 % τριμηνιαία )

33.3 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 8.32 % τριμηνιαία )

33.3 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 8.32 % τριμηνιαία )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Mercari ?

