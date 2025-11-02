Η αποζημίωση Διευθυντής Προϊόντος in Japan στην Mercari ανέρχεται σε ¥16.22M ανά year για MG4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Japan ανέρχεται σε ¥16.44M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Mercari. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG4
¥16.22M
¥12.86M
¥747K
¥2.61M
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
33.3%
ΕΤΟΣ 1
33.3%
ΕΤΟΣ 2
33.3%
ΕΤΟΣ 3
Στην Mercari, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:
33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (8.32% τριμηνιαία)
33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (8.32% τριμηνιαία)
33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (8.32% τριμηνιαία)