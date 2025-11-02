Κατάλογος Εταιρειών
Mercari
Mercari Μάρκετινγκ Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μάρκετινγκ in United States στην Mercari κυμαίνεται από $133K έως $181K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Mercari. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$142K - $172K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$133K$142K$172K$181K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.3%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Mercari, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (8.32% τριμηνιαία)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (8.32% τριμηνιαία)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (8.32% τριμηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μάρκετινγκ στην Mercari in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $180,960. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Mercari για τον ρόλο Μάρκετινγκ in United States είναι $132,600.

