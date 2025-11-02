Mercari Αναλυτής Δεδομένων Μισθοί

Η αποζημίωση Αναλυτής Δεδομένων in Japan στην Mercari ανέρχεται σε ¥8.74M ανά year για MG3. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Mercari. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση ¥8.98M - ¥10.51M Japan Συνηθισμένο Εύρος Δυνατό Εύρος ¥7.83M ¥8.98M ¥10.51M ¥11.18M Συνηθισμένο Εύρος Δυνατό Εύρος

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους MG1 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ -- MG2 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ -- MG3 ¥8.74M ¥6.91M ¥0 ¥1.83M MG4 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ -- Προβολή 2 Περισσότερων Επιπέδων

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 33.3 % ΕΤΟΣ 1 33.3 % ΕΤΟΣ 2 33.3 % ΕΤΟΣ 3 Τύπος Μετοχών RSU Στην Mercari, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών: 33.3 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 8.32 % τριμηνιαία )

33.3 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 8.32 % τριμηνιαία )

33.3 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 8.32 % τριμηνιαία )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Mercari ?

