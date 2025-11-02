Κατάλογος Εταιρειών
Mercari
Mercari Αναλυτής Δεδομένων Μισθοί

Η αποζημίωση Αναλυτής Δεδομένων in Japan στην Mercari ανέρχεται σε ¥8.74M ανά year για MG3. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Mercari. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

¥8.98M - ¥10.51M
Japan
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
¥7.83M¥8.98M¥10.51M¥11.18M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Προβολή 2 Περισσότερων Επιπέδων
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Block logo
+¥8.67M
Robinhood logo
+¥13.3M
Stripe logo
+¥2.99M
Datadog logo
+¥5.23M
Verily logo
+¥3.29M
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.3%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Mercari, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (8.32% τριμηνιαία)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (8.32% τριμηνιαία)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (8.32% τριμηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αναλυτής Δεδομένων στην Mercari in Japan φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ¥11,178,107. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Mercari για τον ρόλο Αναλυτής Δεδομένων in Japan είναι ¥7,834,229.

