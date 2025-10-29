Κατάλογος Εταιρειών
Mendix
Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Netherlands στην Mendix κυμαίνεται από €65.4K έως €93.3K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Mendix. Τελευταία ενημέρωση: 10/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€74.9K - €87.7K
Netherlands
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€65.4K€74.9K€87.7K€93.3K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Mendix?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στην Mendix in Netherlands φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €93,273. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Mendix για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Netherlands είναι €65,371.

