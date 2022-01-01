Κατάλογος Εταιρειών
Mendix
Mendix Μισθοί

Το εύρος μισθών της Mendix κυμαίνεται από $56,385 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλότερο άκρο έως $195,975 για Μάρκετινγκ στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Mendix. Τελευταία ενημέρωση: 8/9/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $93.5K

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Διευθυντής Προϊόντος
Median $93.9K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $72K

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$95.2K
Αναλυτής Δεδομένων
$56.4K
Μάρκετινγκ
$196K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$93.6K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$96.7K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Mendix είναι ο Μάρκετινγκ at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $195,975. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Mendix είναι $93,733.

