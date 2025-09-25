Κατάλογος Εταιρειών
Lazer Technologies
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Ανθρώπινοι Πόροι

  • Όλοι οι Μισθοί Ανθρώπινοι Πόροι

Lazer Technologies Ανθρώπινοι Πόροι Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Ανθρώπινοι Πόροι in Canada στην Lazer Technologies κυμαίνεται από CA$82.5K έως CA$115K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Lazer Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 9/25/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CA$89.3K - CA$104K
Canada
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CA$82.5KCA$89.3KCA$104KCA$115K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Ανθρώπινοι Πόροι υποβολές στην Lazer Technologies για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

CA$226K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.


Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Lazer Technologies?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Ανθρώπινοι Πόροι προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Ανθρώπινοι Πόροι στην Lazer Technologies in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$115,469. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Lazer Technologies για τον ρόλο Ανθρώπινοι Πόροι in Canada είναι CA$82,478.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Lazer Technologies

Σχετικές Εταιρείες

  • Spotify
  • Microsoft
  • Tesla
  • Apple
  • Snap
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι