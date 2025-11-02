Κατάλογος Εταιρειών
Krisp
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων

  • Όλοι οι Μισθοί Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων

Krisp Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων in Armenia στην Krisp κυμαίνεται από AMD 5.26M έως AMD 7.48M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Krisp. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

AMD 5.96M - AMD 6.78M
Armenia
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
AMD 5.26MAMD 5.96MAMD 6.78MAMD 7.48M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων υποβολές στην Krisp για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

Block logo
+AMD 22.35M
Robinhood logo
+AMD 34.3M
Stripe logo
+AMD 7.71M
Datadog logo
+AMD 13.49M
Verily logo
+AMD 8.48M
Don't get lowballed

Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Krisp?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων στην Krisp in Armenia φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή AMD 7,476,413. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Krisp για τον ρόλο Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων in Armenia είναι AMD 5,258,833.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Krisp

Σχετικές Εταιρείες

  • Tesla
  • DoorDash
  • Spotify
  • Intuit
  • Netflix
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι