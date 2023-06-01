Jane Technologies Μισθοί

Ο μισθός της Jane Technologies κυμαίνεται από $160,800 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $266,325 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Jane Technologies . Τελευταία ενημέρωση: 9/14/2025