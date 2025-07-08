Κατάλογος Εταιρειών
Intellectual Ventures
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Intellectual Ventures Μισθοί

Ο μισθός της Intellectual Ventures κυμαίνεται από $183,080 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρηματική Ανάπτυξη στο χαμηλό άκρο έως $186,428 για έναν Διευθυντής Έργων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Intellectual Ventures. Τελευταία ενημέρωση: 11/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Επιχειρηματική Ανάπτυξη
$183K
Διευθυντής Έργων
$186K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Intellectual Ventures είναι Διευθυντής Έργων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $186,428. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Intellectual Ventures είναι $184,754.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Intellectual Ventures

Σχετικές Εταιρείες

  • Facebook
  • Netflix
  • Square
  • LinkedIn
  • Dropbox
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/intellectual-ventures/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.