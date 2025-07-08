Intellectual Ventures Μισθοί

Ο μισθός της Intellectual Ventures κυμαίνεται από $183,080 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρηματική Ανάπτυξη στο χαμηλό άκρο έως $186,428 για έναν Διευθυντής Έργων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Intellectual Ventures . Τελευταία ενημέρωση: 11/24/2025