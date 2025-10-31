Κατάλογος Εταιρειών
inDriver
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού

inDriver Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Cyprus στην inDriver ανέρχεται σε €99.5K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της inDriver. Τελευταία ενημέρωση: 10/31/2025

Μέσος Μισθός
company icon
inDriver
Software Engineering Manager
Limassol, LI, Cyprus
Σύνολο ανά έτος
€99.5K
Επίπεδο
hidden
Βάση
€99.5K
Stock (/yr)
€0
Μπόνους
€0
Έτη στην εταιρεία
0-1 Έτη
Έτη εμπειρίας
2-4 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη inDriver?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων

Συμβάλλετε

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στην inDriver in Cyprus φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €108,847. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην inDriver για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Cyprus είναι €99,517.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την inDriver

Σχετικές Εταιρείες

  • Coinbase
  • Stripe
  • PayPal
  • Intuit
  • Apple
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι