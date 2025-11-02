Κατάλογος Εταιρειών
iMocha
iMocha Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Malaysia στην iMocha κυμαίνεται από MYR 31.2K έως MYR 45.2K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της iMocha. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

MYR 35.4K - MYR 41.1K
Malaysia
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
MYR 31.2KMYR 35.4KMYR 41.1KMYR 45.2K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη iMocha?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην iMocha in Malaysia φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή MYR 45,250. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην iMocha για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Malaysia είναι MYR 31,180.

