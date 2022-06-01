Κατάλογος Εταιρειών
10Pearls
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

10Pearls Μισθοί

Ο μισθός της 10Pearls κυμαίνεται από $15,393 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $45,328 για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της 10Pearls. Τελευταία ενημέρωση: 8/31/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $18.4K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Επιστήμονας Δεδομένων
$15.4K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$45.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην 10Pearls είναι Σχεδιαστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $45,328. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην 10Pearls είναι $18,425.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την 10Pearls

Σχετικές Εταιρείες

  • Birlasoft
  • Xoriant
  • YASH Technologies
  • Enquero
  • Mu Sigma
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι