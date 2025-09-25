Κατάλογος Εταιρειών
Healthium Medtech
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Ανθρώπινοι Πόροι

  • Όλοι οι Μισθοί Ανθρώπινοι Πόροι

Healthium Medtech Ανθρώπινοι Πόροι Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Ανθρώπινοι Πόροι in India στην Healthium Medtech κυμαίνεται από ₹3.7M έως ₹5.39M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Healthium Medtech. Τελευταία ενημέρωση: 9/25/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹4.25M - ₹4.84M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹3.7M₹4.25M₹4.84M₹5.39M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Ανθρώπινοι Πόροι υποβολές στην Healthium Medtech για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

₹13.95M

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.


Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Healthium Medtech?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Ανθρώπινοι Πόροι προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Ανθρώπινοι Πόροι στην Healthium Medtech in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹5,390,496. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Healthium Medtech για τον ρόλο Ανθρώπινοι Πόροι in India είναι ₹3,700,256.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Healthium Medtech

Σχετικές Εταιρείες

  • Square
  • Amazon
  • Flipkart
  • Snap
  • Spotify
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι