Genesys Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην Genesys κυμαίνεται από $92.4K ανά year για L1 έως $181K ανά year για L5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $140K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Genesys. Τελευταία ενημέρωση: 10/27/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους L1 Associate Software Engineer ( Αρχάριο Επίπεδο ) $92.4K $90.2K $0 $2.2K L2 Software Engineer $118K $112K $0 $6.3K L3 Senior Software Engineer $140K $128K $2.9K $8.8K L4 Lead Software Engineer $186K $163K $0 $23.1K Προβολή 3 Περισσότερων Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Εταιρεία Τοποθεσία | Ημερομηνία Όνομα Βαθμίδας Ετικέτα Έτη Εμπειρίας Σύνολο / Στην Εταιρεία Συνολική Αποζημίωση ( USD ) Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Genesys ?

