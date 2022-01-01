Κατάλογος Εταιρειών
Ultimate Software
Ultimate Software Μισθοί

Ο μισθός της Ultimate Software κυμαίνεται από $70,745 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στο χαμηλό άκρο έως $189,945 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Ultimate Software. Τελευταία ενημέρωση: 9/21/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $110K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$99.5K
Επιστήμονας Δεδομένων
$190K

Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$70.7K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$76.9K
Διαχειριστής Προϊόντος
$184K
Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Ultimate Software είναι Επιστήμονας Δεδομένων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $189,945. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Ultimate Software είναι $104,875.

