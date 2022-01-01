Κατάλογος Εταιρειών
General Dynamics Information Technology
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

General Dynamics Information Technology Μισθοί

Ο μισθός της General Dynamics Information Technology κυμαίνεται από $75,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στο χαμηλό άκρο έως $164,175 για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της General Dynamics Information Technology. Τελευταία ενημέρωση: 9/13/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $112K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Δικτύων

Μηχανικός Συστημάτων

Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
Median $155K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
Median $75K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $143K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $133K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $91K
Αναλυτής Δεδομένων
Median $100K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $146K
Σύμβουλος Διοίκησης
$152K
Διαχειριστής Προϊόντος
$91.5K
Διαχειριστής Έργων
$117K
Προσελκυστής Προσωπικού
$98.9K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$164K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην General Dynamics Information Technology είναι Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $164,175. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην General Dynamics Information Technology είναι $117,300.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την General Dynamics Information Technology

Σχετικές Εταιρείες

  • Avanade
  • Genesys
  • Ultimate Software
  • Esri
  • REI Systems
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι