Κατάλογος Εταιρειών
Frank Recruitment Group
Frank Recruitment Group Μισθοί

Ο μισθός της Frank Recruitment Group κυμαίνεται από $33,857 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Στελέχωση Προσωπικού στο χαμηλό άκρο έως $52,763 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Frank Recruitment Group. Τελευταία ενημέρωση: 11/24/2025

Στελέχωση Προσωπικού
$33.9K
Πωλήσεις
$52.8K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Frank Recruitment Group είναι Πωλήσεις at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $52,763. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Frank Recruitment Group είναι $43,310.

